Український голкіпер Андрій Лунін перейшов у Вальядолід на правах оренди.
Український голкіпер Андрій Лунін на правах оренди проведе сезон-2019/20 в іспанському Вальядоліді.
20-річний футболіст сьогодні приєднається до біло-фіолетових та проведе перше тренування з командою. Також на сьогодні запланована прес-конференція Луніна у Вальядоліді.
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Минулий сезон українець провів теж на правах оренди в іспанському Леганесі, але через конкуренцію з Іваном Куельяром провів лише шість матчів за огірків.
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У Вальядоліді конкурентом Андрія буде 30-річний Хорді Масіп, який зіграв 35 з 38 матчів в попередньому розіграші Прімери.
Раніше мадридський Реал на офіційному сайті опублікував заявку команди з ігровими номерами.
Джерело: Real Valladolid
Фото: Real Valladolid