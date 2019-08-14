Український голкіпер Андрій Лунін перейшов у Вальядолід на правах оренди.

Український голкіпер Андрій Лунін на правах оренди проведе сезон-2019/20 в іспанському Вальядоліді.

20-річний футболіст сьогодні приєднається до біло-фіолетових та проведе перше тренування з командою. Також на сьогодні запланована прес-конференція Луніна у Вальядоліді.

Читайте: Лунін потрапив у топ-60 найкращих гравців світу до 20 років

Минулий сезон українець провів теж на правах оренди в іспанському Леганесі, але через конкуренцію з Іваном Куельяром провів лише шість матчів за огірків.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) 13 Сер 2019 р. о 1:02 PDT

У Вальядоліді конкурентом Андрія буде 30-річний Хорді Масіп, який зіграв 35 з 38 матчів в попередньому розіграші Прімери.

Раніше мадридський Реал на офіційному сайті опублікував заявку команди з ігровими номерами.

Джерело: Real Valladolid

Фото: Real Valladolid