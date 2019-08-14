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Лунін перейшов у Вальядолід

Український голкіпер Андрій Лунін перейшов у Вальядолід на правах оренди.

Андрей Лунин в Вальядолиде

Український голкіпер Андрій Лунін на правах оренди проведе сезон-2019/20 в іспанському Вальядоліді.

20-річний футболіст сьогодні приєднається до біло-фіолетових та проведе перше тренування з командою. Також на сьогодні запланована прес-конференція Луніна у Вальядоліді.

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Минулий сезон українець провів теж на правах оренди в іспанському Леганесі, але через конкуренцію з Іваном Куельяром провів лише шість матчів за огірків.

 

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Допис, поширений Real Valladolid C.F. (@realvalladolid)

У Вальядоліді конкурентом Андрія буде 30-річний Хорді Масіп, який зіграв 35 з 38 матчів в попередньому розіграші Прімери.

Раніше мадридський Реал на офіційному сайті опублікував заявку команди з ігровими номерами.

ДжерелоReal Valladolid

ФотоReal Valladolid

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