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Салах сыграл в футбол с безногим мальчиком из Казахстана

Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах осуществил мечту 10-летнего мальчика из Казахстана.

Мохамед Салах

Звездный форвард Ливерпуля Мохаммед Салах осуществил мечту 10-летнего безногого мальчика из Казахстана Али Турганбекова.

Футболист сыграл с мальчиком на тренировке мерсисайдцев на стадионе Водафон Парк в Стамбуле перед матчем за Суперкубок УЕФА против Челси.

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В акции приняли участие и другие футболисты Ливерпуля, а также наставник команды Юрген Клопп.

Встреча Али с игроками красных состоялась при поддержке благотворительного фонда УЕФА, который помогает нуждающимся детям осуществить их мечты.

Кстати, в марте 2019 года Турганбеков побывал на тренировке сборной Украины на НСК Олимпийский, где поиграл с Александром Зинченко и Андреем Шевченко.

 

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Допис, поширений Ali Turganbekov (@ali_amir_happy)

В матче за Суперкубок букмекеры отдают предпочтение Ливерпулю, установив соответствующие коэффициенты. Также, мы уже рассказывали, где посмотреть поединок мерсисайдцев и аристократов в прямом эфире.

Фото: Dreamstime

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