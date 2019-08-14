Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах осуществил мечту 10-летнего мальчика из Казахстана.

Звездный форвард Ливерпуля Мохаммед Салах осуществил мечту 10-летнего безногого мальчика из Казахстана Али Турганбекова.

Футболист сыграл с мальчиком на тренировке мерсисайдцев на стадионе Водафон Парк в Стамбуле перед матчем за Суперкубок УЕФА против Челси.

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В акции приняли участие и другие футболисты Ливерпуля, а также наставник команды Юрген Клопп.

Встреча Али с игроками красных состоялась при поддержке благотворительного фонда УЕФА, который помогает нуждающимся детям осуществить их мечты.

Кстати, в марте 2019 года Турганбеков побывал на тренировке сборной Украины на НСК Олимпийский, где поиграл с Александром Зинченко и Андреем Шевченко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ali Turganbekov (@ali_amir_happy) 19 Бер 2019 р. о 1:27 PDT

В матче за Суперкубок букмекеры отдают предпочтение Ливерпулю, установив соответствующие коэффициенты. Также, мы уже рассказывали, где посмотреть поединок мерсисайдцев и аристократов в прямом эфире.