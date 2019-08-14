Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах здійснив мрію 10-річного хлопчика з Казахстану.

Зірковий форвард Ліверпуля Мохаммед Салах здійснив мрію 10-річного безногого хлопчика з Казахстану Алі Турганбекова.

Футболіст зіграв з хлопчиком на тренуванні мерсисайдців на стадіоні Водафон Парк у Стамбулі перед матчем за Суперкубок УЄФА проти Челсі.

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В акції взяли участь й інші футболісти Ліверпуля, а також наставник команди Юрген Клопп.

Зустріч Алі з гравцями червоних відбулася за підтримки благодійного фонду УЄФА, який допомагає нужденним дітям здійснити їхні мрії.

До речі, у березні 2019 року Турганбеков побував на тренуванні збірної України на НСК Олімпійський, де пограв з Олександром Зінченком та Андрієм Шевченком.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ali Turganbekov (@ali_amir_happy) 19 Бер 2019 р. о 1:27 PDT

У матчі за Суперкубок букмекери віддають перевагу Ліверпулю, встановивши відповідні коефіцієнти. Також, ми вже розповідали, де подивитися поєдинок мерсисайдців та аристократів у прямому ефірі.