Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах здійснив мрію 10-річного хлопчика з Казахстану.
Зірковий форвард Ліверпуля Мохаммед Салах здійснив мрію 10-річного безногого хлопчика з Казахстану Алі Турганбекова.
Футболіст зіграв з хлопчиком на тренуванні мерсисайдців на стадіоні Водафон Парк у Стамбулі перед матчем за Суперкубок УЄФА проти Челсі.
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В акції взяли участь й інші футболісти Ліверпуля, а також наставник команди Юрген Клопп.
Зустріч Алі з гравцями червоних відбулася за підтримки благодійного фонду УЄФА, який допомагає нужденним дітям здійснити їхні мрії.
До речі, у березні 2019 року Турганбеков побував на тренуванні збірної України на НСК Олімпійський, де пограв з Олександром Зінченком та Андрієм Шевченком.
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У матчі за Суперкубок букмекери віддають перевагу Ліверпулю, встановивши відповідні коефіцієнти. Також, ми вже розповідали, де подивитися поєдинок мерсисайдців та аристократів у прямому ефірі.