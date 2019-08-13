Прямую трансляцию матча за Суперкубок УЕФА 2019 между Ливерпулем и Челси покажет телеканал Футбол 1.

В матче за Суперкубок УЕФА 2019 Ливерпуль встретится с Челси. Матч пройдет 14 августа в Стамбуле на стадионе Водафон Парк.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА встречаются победитель Лиги чемпионов и победитель Лиги Европы. Ливерпуль в финале ЛЧ-2018/19 в Мадриде обыграл Тоттенхэм, а Челси в Баку в финале ЛЕ оказался сильнее Арсенала.