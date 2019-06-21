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Факты / Спорт

Игроки устроили сюрприз для мальчика, чья мать умерла от рака

Во время вручения NHL Awards 2019 хоккейный клуб Монреаль устроил встречу 11-летнему мальчику, у которого умерла мать, с его кумиром Керри Прайсом.

НХЛ Андерсон Уайтхед и Кэри Прайс

Один из самых трогательных моментов сезона состоялся в НХЛ в феврале 2019 года, когда вратарь Монреаль Канадиенс Кэри Прайс встретился с 11-летним Андерсоном Уайтхедом, у которого в ноябре 2018 года мать умерла от рака.

Хотя мальчик родом из Онтарио, однако является горячим поклонником Монреаля. Перед смертью его мама верила, что ей удастся сводить своего сына на хоккей и познакомить с кумиром.

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В клубе узнали об этой истории в феврале 2019 года и организовали встречу Андерсона с Кэри. Мальчик пришел на тренировку Канадиенс и познакомился с любимым голкипером, который расписался на свитере и подарил клюшку.

Позже Национальная хоккейная лига пригласила мальчика посетить ежегодную премию NHL Awards 2019, которая состоялась в Лас-Вегасе.

Андерсона вызвали на сцену для специального сообщения от Прайса, “который не может посетить церемонию”. Однако, после того, как видеосообщения хоккеиста завершилось, Прайс вышел на сцену с футболкой Монреаля. Мальчик не смог сдержать слез, а весь зал аплодировал стоя.

Также Кевин пригласил Андерсона на Матч всех звезд НХЛ, который состоится в следующем году в Сент-Луисе.

Напомним, Сент-Луис Блюз впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в седьмом матче финальной серии НХЛ Бостон Брюинз со счетом 4:1.

Источник: Today

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