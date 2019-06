Один из самых трогательных моментов сезона состоялся в НХЛ в феврале 2019 года, когда вратарь Монреаль Канадиенс Кэри Прайс встретился с 11-летним Андерсоном Уайтхедом, у которого в ноябре 2018 года мать умерла от рака.

Хотя мальчик родом из Онтарио, однако является горячим поклонником Монреаля. Перед смертью его мама верила, что ей удастся сводить своего сына на хоккей и познакомить с кумиром.

В клубе узнали об этой истории в феврале 2019 года и организовали встречу Андерсона с Кэри. Мальчик пришел на тренировку Канадиенс и познакомился с любимым голкипером, который расписался на свитере и подарил клюшку.

This is everything — this young fan, Anderson, met his idol @CP0031, after his mother passed away due to cancer. She had promised him that she would do everything in her power to help the two meet and it happened. This right here is hockey. #OurGreatGame

(FB/ Tammy Whitehead) pic.twitter.com/ww6jLM2yoF

— NHL (@NHL) 1 марта 2019 г.