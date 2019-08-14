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Вальядолид представил Лунина

Испанский Вальядолид представил Андрея Лунина в качестве игрока команды.

Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин прибыл в расположение испанского Вальядолида и провел первую тренировку в с бело-фиолетовыми. После чего клуб официально представил игрока.

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Андрей попозировал перед фотокамерами и пообщался с местными журналистами.

В составе Вальядолида 20-летний голкипер сможет дебютировать в матче с Бетисом в стартовом туре Примеры, который запланирован на 19 августа.

Напомним, украинский голкипер перебрался в Вальядолид из Реала на правах годичной аренды.

ФотоReal Valladolid C.F.

ИсточникReal Valladolid C.F.

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