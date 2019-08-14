Испанский Вальядолид представил Андрея Лунина в качестве игрока команды.
Украинский голкипер Андрей Лунин прибыл в расположение испанского Вальядолида и провел первую тренировку в с бело-фиолетовыми. После чего клуб официально представил игрока.
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Андрей попозировал перед фотокамерами и пообщался с местными журналистами.
Primera sesion de Andriy Lunin con sus nuevos companeros. A partir de las 11,30 horas puedes seguir su presentación en nuestro perfil oficial en Facebook
https://t.co/D6Embt9OwP #pucela #RealValladolid pic.twitter.com/iqRzqcWsR1
— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 14, 2019
Lunin ya defiende el escudo del Real Valladolid#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/TQW1JLHnaL
— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 14, 2019
В составе Вальядолида 20-летний голкипер сможет дебютировать в матче с Бетисом в стартовом туре Примеры, который запланирован на 19 августа.
Напомним, украинский голкипер перебрался в Вальядолид из Реала на правах годичной аренды.
Фото: Real Valladolid C.F.
Источник: Real Valladolid C.F.