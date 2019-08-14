Іспанський Вальядолід представив Андрія Луніна як гравця команди.

Український голкіпер Андрій Лунін прибув у розташування іспанського Вальядоліда та провів перше тренування в з біло-фіолетовими. Після чого клуб офіційно представив гравця.

Читайте: Лунін потрапив у топ-60 найкращих гравців світу до 20 років

Андрій попозував перед фотокамерами та поспілкувався з місцевими журналістами.

Primera sesion de Andriy Lunin con sus nuevos companeros. A partir de las 11,30 horas puedes seguir su presentacion en nuestro perfil oficial en Facebook https://t.co/D6Embt9OwP #pucela #RealValladolid pic.twitter.com/iqRzqcWsR1 — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 14, 2019

Lunin ya defiende el escudo del Real Valladolid#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/TQW1JLHnaL — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 14, 2019

У складі Вальядоліда 20-річний голкіпер зможе дебютувати в матчі з Бетісом в стартовому турі Прімери, який запланований на 19 серпня.

Нагадаємо, український голкіпер перебрався в Вальядолід з Реала на правах річної оренди.

Фото: Real Valladolid C.F.

Джерело: Real Valladolid C.F.