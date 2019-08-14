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Факти / Спорт

Вальядолід презентував Луніна

Іспанський Вальядолід представив Андрія Луніна як гравця команди.

Андрей Лунин

Український голкіпер Андрій Лунін прибув у розташування іспанського Вальядоліда та провів перше тренування в з біло-фіолетовими. Після чого клуб офіційно представив гравця.

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Андрій попозував перед фотокамерами та поспілкувався з місцевими журналістами.

У складі Вальядоліда 20-річний голкіпер зможе дебютувати в матчі з Бетісом в стартовому турі Прімери, який запланований на 19 серпня.

Нагадаємо, український голкіпер перебрався в Вальядолід з Реала на правах річної оренди.

Фото: Real Valladolid C.F.

Джерело: Real Valladolid C.F.

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