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Факты / Спорт

Ващук: В Динамо уже 17 лет ничего не меняется

Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук в комментарии Фактам ICTV поделился впечатлениями после матча Динамо – Брюгге.

Владислав Ващук

Экс-игрок сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук прокомментировал вылет киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов от бельгийского Брюгге.

— Динамо не прошло. От этого и негатив. Не знаю, чем дышит сейчас Динамо. Не понятно, какие ставятся перед командой цели и задачи, чего команда хочет добиться. Характер? Суть не в характере. Динамо не играет без характера. В команду не попадают бесхарактерные люди.

То, что Динамо уже третий сезон кряду не может выйти в групповой этап Лиги чемпионов – это не звоночек для владельцев команды?

— Я с ними не общался, поэтому не знаю, какие у руководителей клуба задачи. В клубе много чего нужно поменять. То, что происходит в Динамо уже долгие годы, порядка 17 лет – ничего не меняется. Динамо как играло, так и играет.

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Напомним, киевское Динамо не смогло выйти в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей бельгийскому Брюгге.

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