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Факти / Спорт

Ващук: В Динамо вже 17 років нічого не змінюється

Колишній гравець збірної України та київського Динамо Владислав Ващук в коментарі Фактам ICTV поділився враженнями після матчу Динамо – Брюгге.

Владислав Ващук

Екс-гравець збірної України і київського Динамо Владислав Ващук прокоментував виліт київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів від бельгійського Брюгге.

— Динамо не пройшло. Від цього і негатив. Не знаю, чим дихає зараз Динамо. Не зрозуміло, які ставляться перед командою цілі і завдання, чого команда хоче добитися. Характер? Суть не в характері. Динамо не грає без характеру. В команду не потрапляють безхарактерні люди.

Те, що Динамо вже третій сезон поспіль не може вийти в груповий етап Ліги чемпіонів – це не дзвіночок для власників команди?

— Я з ними не спілкувався, тому не знаю, які у керівників клубу завдання. У клубі багато чого треба поміняти. Те, що відбувається в Динамо вже довгі роки, близько 17 років – нічого не змінюється. Динамо як грало, так і грає.

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Нагадаємо, київське Динамо не змогло вийти до четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів бельгійському Брюгге.

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