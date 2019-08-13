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Факты / Спорт

Динамо сыграло вничью с Брюгге и вылетело из Лиги чемпионов

Киевское Динамо не смогло выйти в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов.

Динамо Брюгге

Динамо — Брюгге – 3:3 (3:4)

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Шепелев (Соль, 83), Андриевский (Де Пена, 46), Цыганков, Родригес, Вербич (Беседин, 68).

Брюгге: Миньоле, Мата, Мехеле, Дели (Вормер, 38), Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Тау, Окереке (Опенда, 81), Бонавентуре (Диатта, 52).

Голы: Буяльский, 6 Шепелев, 50 Мехеле, (ав.г.) 90+3 — Дели, 38 Вормер, 88 Опенда, 90+5

Удаление: Бурда, 82 — Тау, 84

Киевское Динамо принимало бельгийский Брюгге в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла на НСК Олимпийский и завершилась ничьей со счетом 3:3.

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Счет в матче открыл Виталий Буяльский в начале первого тайма. Еще до перерыва Симон Дели восстановил паритет во встрече. В начале второго тайма Владимир Шепелев снова вывел бело-синих вперед, однако Руд Вормер на 88-й минуте матча сравнял. Уже в компенсированное арбитром время Брендон Мехеле срезал мяч в свои ворота, но Лоис Опенда через две минуты поставил точку во встрече.

Напомним, в первом матче в Бельгии Динамо уступило Брюгге со счетом 1:0. Таким образом бело-синие продолжат свои выступления в Лиге Европы. В Лигу чемпионов киевляне не могут пробиться уже третий сезон подряд.

ФотоFC Dynamo Kyiv

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