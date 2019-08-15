Ливерпуль обыграл лондонский Челси в матче за Суперкубок УЕФА 2019.

Ливерпуль — Челси – 2:2 (пен. 5:4)

Ливерпуль: Адриан, Робертсон (Александр-Арнольд, 91), Ван Дейк, Матип, Хендерсон, Фабиньо, Милнер (Вейналдум, 64), Мане (Ориги, 103), Салах, Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 46).

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен (Томори, 85), Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 101), Пулишич (Маунт, 74), Жиру (Эбрахам, 74), Педро.

Голы: Мане, 48, 95 — Жиру, 36, Жоржиньо, (пен.) 101

Действующий победитель Лиги чемпионов Ливерпуль и триумфатор Лиги Европы Челси встречались в матче за Суперкубок УЕФА 2019. Встреча прошла в Стамбуле на стадионе Водафон Парк и закончилась победой мерсисайдцев со счетом

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Счет в матче открыл Оливье Жиру на 36-й минуте после паса от Кристиана Пулишича. После перерыва Юрген Клопп бросил в бой бразильца Бобби Фирмино и тот сразу же отблагодарил тренера, создав голевой момент, который довершил Садио Мане.

Больше голов в основное время футболисты обеих команд не забили, хотя дважды арбитр встречи Стефани Фраппар отменила взятие ворот Ливерпуля футболистами Челси.

В овертайме красные быстро вышли вперед – Фирмино снова ассистировал сенегальцу Мане, а тот записал на свой счет дубль. Однако уже через четыре минуты Адриан сбил Абрахама в штрафной и Фраппар назначила пенальти, который реализовал Жоржиньо.

В серии пенальти точнее были подопечные Юргена Клопа 5:4. У Челси решающий удар не реализовал Абрахам.

Напомним, в матче за Суперкубок Англии Ливерпуль уступил Манчестер Сити в серии пенальти.