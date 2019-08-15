Ліверпуль обіграв лондонський Челсі в матчі за Суперкубок УЄФА 2019.

Ліверпуль – Челсі – 2:2 (пен. 5:4)

Ліверпуль: Адріан, Робертсон (Александр-Арнольд, 91), Ван Дейк, Матіп, Хендерсон, Фабіньо, Мілнер (Вейналдум, 64), Мане (Орігі, 103), Салах, Окслейд-Чемберлен (Фірміно, 46).

Челсі: Аррісабалага, Аспілікуета, Зума, Крістенсен (Томорі, 85), Емерсон, Жоржинью, Канте, Ковачич (Барклі, 101), Пулішич (Маунт, 74), Жиру (Ебрахам, 74), Педро.

Голи: Мане, 48, 95 — Жиру, 36 Жоржинью, (пен.) 101

Чинний переможець Ліги чемпіонів Ліверпуль та тріумфатор Ліги Європи Челсі зустрічалися в матчі за Суперкубок УЄФА 2019. Зустріч пройшла у Стамбулі на стадіоні Водафон Парк і закінчилася перемогою мерсисайдців з рахунком

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Рахунок у матчі відкрив Олів’є Жиру на 36-й хвилині після пасу від Крістіана Пулішича. По перерві Юрген Клопп кинув в бій бразильця Боббі Фірміно і той одразу ж віддячив тренеру, створивши гольовий момент, який довершив Садіо Мане.

Більше голів в основний час футболісти обох команд не забили, хоча двічі арбітр зустрічі Стефані Фраппар скасувала взяття воріт Ліверпуля футболістами Челсі.

В овертаймі червоні швидко вийшли вперед – Фірміно знову асистував сенегальцю Мане, а той записав на свій рахунок дубль. Однак вже через чотири хвилини Адріан збив Абрахама у штрафній і Фраппар призначила пенальті, яке реалізував Жоржинью.

У серії пенальті точнішими були підопічні Юргена Клопа 5:4. У Челсі вирішальний удар не реалізував Абрахам.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок Англії Ліверпуль поступився Манчестер Сіті у серії пенальті.