Алексей Михайличенко подписал контракт с киевским Динамо.
Украинский специалист Алексей Михайличенко подписал контракт с Динамо на постоянной основе. Соглашение подписано по схеме 2+1.
В тренерский штаб точно вошли Вадим Евтушенко и Михаил Михайлов. О других ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.
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16 августа, Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой.
Напомним, Алексей Михайличенко уже возглавлял Динамо и дважды приводил киевлян к золотым медалям УПЛ. чемпионские титулы. С 2013 года он занимал в клубе должность спортивного директора.
Ранее Динамо прекратило сотрудничество с Александром Хацкевичем.
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