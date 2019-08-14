Киевское Динамо прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.

Динамо Киев прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды, в который входили Олег Лужный, Максим Шацких, Висенте Гомес и Михаил Михайлов.

Клуб поблагодарил белорусского специалиста и его помощников за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

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Кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже.

45-летний коуч работал в киевском клубе с 2 июня 2017 и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины.

Напомним, киевское Динамо под руководством Александра Хацкевича третий сезон подряд не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.