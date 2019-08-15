Олексій Михайличенко підписав контракт з київським Динамо.

Український спеціаліст Олексій Михайличенко підписав контракт з Динамо на постійній основі. Угода підписана за схемою 2+1.

У тренерський штаб точно увійшли Вадим Євтушенко і Михайло Михайлов. Про інших асистентів головного тренера буде повідомлено додатково.

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16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко вже очолював Динамо і двічі приводив киян до золотих медалей УПЛ. чемпіонські титули. З 2013 року він обіймав у клубі посаду спортивного директора.

Раніше Динамо припинило співпрацю із Олександром Хацкевичем.