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Ибрагимович и Месси: ФИФА назвала номинантов на премию Пушкаша

ФИФА опубликовала список претендентов на премию Пушкаша, который вручается автору лучшего гола года.

Претенденты на премию Пушкаша 2019

ФИФА объявила список из десяти претендентов на премию Пушкаша 2019. Награда ежегодно вручается автору самого красивого гола года.

Читайте: В сеть слили результаты голосования за лучшего игрока года от УЕФА

Список номинантов на премию Пушкаша:

  • Жаниель Жоре (Дебрецен)
  • Лионель Месси (Барселона)
  • Златан Ибрагимович (Лос-Анджелес Гэлакси)
  • Ендрос Таусенд (Кристал Пэлас)
  • Фабио Квальярелла (Сампдория)
  • Хуан Кинтеро (Ривер Плейт)
  • Матеус Кунья (РБ Лейпциг)
  • Аджара Нчут (сборная Камеруна)
  • Эми Родригес (Юта Роялс)
  • Билли Симпсон (сборная Северной Ирландии)

Отдать голос за своего фаворита можно на официальном сайте ФИФА.

 

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Допис, поширений FIFA World Cup (@fifaworldcup)

При составлении списка учитываются голы, которые были забиты в период с 16 июля 2018 по 19 июля 2019 года. В прошлом году обладателем премии стал форвард Ливерпуля Мохаммед Салах.

Источник: FIFA

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