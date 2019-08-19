ФИФА опубликовала список претендентов на премию Пушкаша, который вручается автору лучшего гола года.

ФИФА объявила список из десяти претендентов на премию Пушкаша 2019. Награда ежегодно вручается автору самого красивого гола года.

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Список номинантов на премию Пушкаша:

Жаниель Жоре (Дебрецен)

Лионель Месси (Барселона)

Златан Ибрагимович (Лос-Анджелес Гэлакси)

Ендрос Таусенд (Кристал Пэлас)

Фабио Квальярелла (Сампдория)

Хуан Кинтеро (Ривер Плейт)

Матеус Кунья (РБ Лейпциг)

Аджара Нчут (сборная Камеруна)

Эми Родригес (Юта Роялс)

Билли Симпсон (сборная Северной Ирландии)

Отдать голос за своего фаворита можно на официальном сайте ФИФА.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FIFA World Cup (@fifaworldcup) 19 Сер 2019 р. о 6:17 PDT

При составлении списка учитываются голы, которые были забиты в период с 16 июля 2018 по 19 июля 2019 года. В прошлом году обладателем премии стал форвард Ливерпуля Мохаммед Салах.