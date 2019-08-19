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Ібрагімович та Мессі: ФІФА назвала номінантів на премію Пушкаша

ФІФА опублікувала список претендентів на премію Пушкаша, який вручають автору найкращого голу року.

Претенденты на премию Пушкаша 2019

ФІФА оголосила список з десяти претендентів на премію Пушкаша 2019. Нагорода щорічно вручається автору найкрасивішого голу року.

Читайте: В мережу злили результати голосування за найкращого гравця року від УЄФА

Список номінантів на премію Пушкаша:

  • Жаніель Жорі (Дебрецен)
  • Ліонель Мессі (Барселона)
  • Златан Ібрагімович (Лос-Анджелес Гелаксі)
  • Ендрос Таусенд (Кристал Пелас)
  • Фабіо Квальярелла (Сампдорія)
  • Хуан Кінтеро (Рівер Плейт)
  • Матеус Кунья (РБ Лейпциг)
  • Аджара Нчут (збірна Камеруну)
  • Емі Родрігес (Юта Роялс)
  • Біллі Сімпсон (збірна Північної Ірландії)

Віддати голос за свого фаворита можна на офіційному сайті ФІФА.

 

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Допис, поширений FIFA World Cup (@fifaworldcup)

При складанні списку враховуються голи, які були забитв к період з 16 липня 2018 року по 19 липня 2019 року. Минулого року володарем премії став форвард Ліверпуля Мохаммед Салах.

Джерело: FIFA

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