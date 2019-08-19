ФІФА опублікувала список претендентів на премію Пушкаша, який вручають автору найкращого голу року.
ФІФА оголосила список з десяти претендентів на премію Пушкаша 2019. Нагорода щорічно вручається автору найкрасивішого голу року.
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Список номінантів на премію Пушкаша:
- Жаніель Жорі (Дебрецен)
- Ліонель Мессі (Барселона)
- Златан Ібрагімович (Лос-Анджелес Гелаксі)
- Ендрос Таусенд (Кристал Пелас)
- Фабіо Квальярелла (Сампдорія)
- Хуан Кінтеро (Рівер Плейт)
- Матеус Кунья (РБ Лейпциг)
- Аджара Нчут (збірна Камеруну)
- Емі Родрігес (Юта Роялс)
- Біллі Сімпсон (збірна Північної Ірландії)
Віддати голос за свого фаворита можна на офіційному сайті ФІФА.
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При складанні списку враховуються голи, які були забитв к період з 16 липня 2018 року по 19 липня 2019 року. Минулого року володарем премії став форвард Ліверпуля Мохаммед Салах.