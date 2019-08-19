ФІФА опублікувала список претендентів на премію Пушкаша, який вручають автору найкращого голу року.

ФІФА оголосила список з десяти претендентів на премію Пушкаша 2019. Нагорода щорічно вручається автору найкрасивішого голу року.

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Список номінантів на премію Пушкаша:

Жаніель Жорі (Дебрецен)

Ліонель Мессі (Барселона)

Златан Ібрагімович (Лос-Анджелес Гелаксі)

Ендрос Таусенд (Кристал Пелас)

Фабіо Квальярелла (Сампдорія)

Хуан Кінтеро (Рівер Плейт)

Матеус Кунья (РБ Лейпциг)

Аджара Нчут (збірна Камеруну)

Емі Родрігес (Юта Роялс)

Біллі Сімпсон (збірна Північної Ірландії)

Віддати голос за свого фаворита можна на офіційному сайті ФІФА.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FIFA World Cup (@fifaworldcup) 19 Сер 2019 р. о 6:17 PDT

При складанні списку враховуються голи, які були забитв к період з 16 липня 2018 року по 19 липня 2019 року. Минулого року володарем премії став форвард Ліверпуля Мохаммед Салах.