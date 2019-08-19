Владельцы ирландского паба The Salty Shamrock во Флориде заявили, что не будут реализовывать виски бойца ММА Конора МакГрегора.

Работники ирландского паба The Salty Shamrock из Флориды сняли видео, как виски Proper No 12, которое принадлежит бойцу смешанных единоборств Конору МакГрегор, сливают в унитаз.

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В The Salty Shamrock сообщили, что в ассортименте заведения больше не будет Proper No 12. Владелец заведения Шон Райс заявил, что виски МакГрегора место в туалете.

Причиной таких действий работников паба стала драка МакГрегора с пожилым мужчиной в пабе в Дублине, после того как мужчина отказался уйти виски МакГрегора.

Босс UFC Дэйна Уайт осудил поступок ирландского бойца, однако отметил, что позволит ему драться на одном из вечеров UFC.

Напомним, в марте МакГрегора арестовали за кражу телефона.

Фото: Conor McGregor Official