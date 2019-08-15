Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор отметился очередной скандальной выходкой в одном из пабов Дублина.

Ирландский боец ​​смешанных единоборств Конор МакГрегор в дублинском пабе The Marble Arch Pub побил старика.

Макгрегор зашел в заведение и решил угостить своим виски Proper 12 всех посетителей паба.

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Однако один пожилой мужчина за барной стойкой отказался. Конор поставил перед ним рюмку дважды, но мужчина отказался пить виски, тогда МакГрегор ударил его по лицу.

Двое мужчин сразу оттащили спортсмена и вывели из паба.

Инцидент произошел еще 6 апреля этого года, но о нем стало известно только сейчас. Также неизвестно были ли предъявлены Конору обвинения.

К слову, виски Конора МакГрегора с момента продажи было продано на сумму в $1 млрд.

Фото: Conor McGregor Official