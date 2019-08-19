Власники ірландського пабу The Salty Shamrock у Флориді заявили, що не будуть реалізовувати віскі бійця ММА Конора МакГрегора.

Працівники ірландського пабу The Salty Shamrock з Флориди зафільмували, як віскі Proper No 12, який належить бійцю змішаних єдиноборств Конору МакГрегору, зливають в унітаз.

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В The Salty Shamrock повідомили, що в асортименті закладу більше не буде Proper No 12. Власник закладу Шон Райс заявив, що віскі МакГрегора місце у туалеті.

Причиною таких дій працівників пабу стала бійка МакГрегора з літнім чоловіком у пабі в Дубліні, після того як чоловік відмовився випити віскі МакГрегора.

Бос UFC Дейна Вайт засудив вчинок ірландського бійця, однак зазначив, що дозволить йому битися на одному з вечорів UFC.

Нагадаємо, у березні МакГрегора заарештували за крадіжку телефону.

Фото: Conor McGregor Official