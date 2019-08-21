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Факты / Спорт

Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи получила ужасную травму на съемках (+18)

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи сломала палец на съемках телесериала 911. На фото палец как будто разделен пополам.

Ронда Роузи

Бывшая чемпионка UFC, рестлер и актриса Ронда Роузи едва не потеряла палец на руке во время съемок сериала 9-1-1 для телеканала Fox.

По замыслу режиссера, в одной из сцен Роузи должна была хлопнуть дверью, чтобы усилить драматический эффект. Но девушка перестаралась и прибила свой палец. Сама Ронда в этот момент даже не вздрогнула. Она не стала жаловаться, а продолжала оставаться в образе и закончила сцену.

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Лишь после того, как режиссер обратил внимание на кровь на руке Роузи, ее немедленно доставили в больницу, где укрепили кость и сухожилия, наложив шину. Врачи диагностировали у нее перелом пальца.

Роузи выложила фото с травмированным пальцем на своей странице в Instagram.

 

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Допис, поширений rondarousey (@rondarousey)

Несмотря на травму, уже на следующий день она вернулась на съемочную площадку.

Ронда – бывший боец ​​ММА, на ее счету восемь поединков в UFC. У января 2018 года Роузи дебютировавшая в WWE – найвидомиому рестлинг-промоушин. Также она снялась в фильмах Неудержимые-3, Форсаж-7 и 22 мили.

Ранее в НБА баскетболист Портленда Юсуф Нуркич сломал ногу пополам во время матча.

Источник: TMZ

Фото: Dreamstime

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