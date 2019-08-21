Колишня чемпіонка UFC Ронда Роузі зламала палець на зйомках телесеріалу 911. На фото палець ніби розділений навпіл.

Колишня чемпіонка UFC, рестлер та актриса Ронда Роузі ледь не втратила палець на руці під час зйомок серіалу 9-1-1 для телеканалу Fox.

За задумом режисера, в одній зі сцен Роузі повинна була грюкнути дверима, щоб посилити драматичний ефект. Але дівчина перестаралася і прибила свій палець. Сама Ронда в цей момент навіть не здригнулася. Вона не почала скаржитися, а продовжувала залишатися в образі і закінчила сцену.

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Лише після того, як режисер звернув увагу на кров на руці Роузі, її негайно доставили в лікарню, де укріпили кістку і сухожилля, наклавши шину. Лікарі діагностували в неї перелом пальця.

Роузі виклала фото з травмованим пальцем на своїй сторінці в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rondarousey (@rondarousey) 20 Сер 2019 р. о 12:07 PDT

Попри травму, вже наступного дня вона повернулася на знімальний майданчик.

Ронда Роузі – колишній боєць ММА, на її рахунку вісім поєдинків в UFC. У січні 2018 року Роузі дебютувала в WWE – найвідомішому рестлінг-промоушині. Також вона знялася у фільмах Нестримні-3, Форсаж-7 та 22 милі.

Раніше в НБА баскетболіст Портленда Юсуф Нуркіч зламав ногу навпіл під час матчу.