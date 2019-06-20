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Факты / Спорт

Футболист Австрии U-21 получил ужасную травму на чемпионате Европы (18+)

Ханнес Вольф получил тяжелую травму во время матча чемпионате Европы U-21 Сербия — Австрия.

Ханнес Вольф

В матче чемпионата Европы U-21 футболист сборной Австрии Ханнес Вольф получил ужасную травму в матче против сверстников из Сербии.

Вольф стал одним из авторов голов в ворота сборной Сербии, но главным моментом поединка стала ужасная травма форварда. Во втором тайме игрок поборолся за мяч с сербом Вукашином Йовановичем и сломал ногу.

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Арбитр показал Йовановичу красную карточку, хотя серб не имел непосредственного отношения к травме Вольфа.

После матча Вольф отправился в Зальцбург, где пройдет обследование и перенесет операцию.

Точные сроки восстановления станут известны позже, однако этот процесс займет от трех до шести месяцев.

Игра завершилась победой австрийцев со счетом 2:0.

К слову, форвард Сканторп Юнайтед Джош Моррис забил гол после того, как вратарь Плимут Аргайл Мэтт Мэйси получил травму.

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