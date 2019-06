В матче чемпионата Европы U-21 футболист сборной Австрии Ханнес Вольф получил ужасную травму в матче против сверстников из Сербии.

Вольф стал одним из авторов голов в ворота сборной Сербии, но главным моментом поединка стала ужасная травма форварда. Во втором тайме игрок поборолся за мяч с сербом Вукашином Йовановичем и сломал ногу.

Читайте: Голкипер Наполи получил травму головы и потерял сознание в матче Серии А

Арбитр показал Йовановичу красную карточку, хотя серб не имел непосредственного отношения к травме Вольфа.

What a horrible injury from #Austria Hannes Wolf. Get well soon. pic.twitter.com/oYINONaRUd

— Red Devils Crew (@RedDevilsCrew) 17 июня 2019 г.