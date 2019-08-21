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Факти / Спорт

Рібері став гравцем Фіорентини

Французький футболіст Франк Рібері став гравцем італійської Фіорентини.

Рибери в Фиорентине

Фіорентина оголосила про підписання контракту з 36-річним французьким хавбеком Франком Рібері.

Деталі угоди не повідомляються, однак за інформацією італійських ЗМІ, Рібері мав підписати з фіалками контракт терміном на 2 роки. Заробітна плата гравця складе €4 млн на рік плюс бонуси.

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З 2007 по 2019 роки Рібері захищав кольори мюнхенської Баварії. За баварців Франк провів 425 матчів, в яких відзначився 124 голами та 182 асистами. Влітку француз покинув клуб вільним агентом.

У сезоні 2018/19 Фіорентина посіла 16-е місце у Серії А.

Раніше Дербі Каунті оголосив про перехід Вейна Руні як граючого тренера.

Джерело: ACF Fiorentina

ФотоACF Fiorentina

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