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Факты / Спорт

Фанаты Олимпиакоса сломали нос продюсеру российского видеоагентства Ruptly

Перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов греческие фанаты напали на съемочную группу российского Ruptly, который является частью Russia Today.

Медики в Греции

Перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов между Олимпиакосом и Краснодаром, который состоялся в Афинах, на съемочную группу российского видеоагентства Ruptly напали болельщики греческой команды.

К продюсеру агентства подошли четверо фанатов Олимпиакоса и спросили откуда он. Услышав ответ, греческие болельщики выхватили у него микрофон и камеру, а также мобильный телефон.

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Завязалась драка, в ходе которой продюсеру сломали нос. Мужчина обратился в полицию, после чего поехал в больницу.

Сама игра завершилась разгромной победой Олимпиакоса над Краснодаром со счетом 4:0.

Напомним, киевское Динамо не смогло пройти Брюгге в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

ИсточникEurosport

Фото: Dreamstime

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