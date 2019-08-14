Сотрудники португальского Порту не пустили журналистов российского телеканала Матч ТВ в микст-зону и на пресс-конференцию после мачта Порту – Краснодар, а позже обвинили во лжи.

После ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между Порту и Краснодаром, который закончился победой российского клуба, сотрудники португальского клуба не пустили на пресс-конференцию и в микс-зону журналистов российского канала Матч ТВ.

По словам российских журналистов, им пришлось покинуть территорию стадиона Драгау, чтобы сделать включение из Португалии.

Позже директор телеканала Матч ТВ Гавриил Гордеев рассказал, что португальский клуб, которому принадлежали права на трансляцию поединка, сменил условия соглашения с российским телеканалом. Это стало причиной того, что в России не показали матч.

По его словам, после изменения условий Порту заблокировал доступ к сигналу матча. Гордеев заявил, что переговоры с португальским клубом продолжались все время, из-за чего канал не сообщил о проблеме заранее. Он также подчеркнул, что в Порту не объяснили свое решение, а просто в один момент потребовали много денег.

На такое заявление и обвинение директора Матч ТВ мгновенно отреагировали в Португалии. Директор по коммуникациям Порту Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионов с Краснодаром для российского телеканала Матч ТВ.

— Порту установил цену в €50 тыс. за трансляцию. Российский канал сначала предложил €15 тыс. – это предложение Порту отклонил. Несмотря на это, Матч ТВ продолжил анонсировать трансляцию. Только в понедельник мы получили согласие на €50 тыс., при условии, что дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры. В день поединка российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За полтора часа до матча мы обрезали сигнал. Это ложь, что мы изменили условия сделки. Кто не соблюдал договоренностей, так это российский канал. Остальное – просто разговоры, чтобы обмануть российских зрителей, – заявили в Порту.

В следующем туре квалификации Лиги чемпионов российский Краснодар встретится с греческим Олимпиакосом.

Напомним, киевское Динамо не смогло пройти Брюгге в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Спорт Экспресс, RT