Перед матчем раунду плей-оф Ліги чемпіонів грецькі фанати напали на знімальну групу російського Ruptly, який є частиною Russia Today.
Перед матчем раунду плей-оф Ліги чемпіонів між Олімпіакосом та Краснодаром, який відбувся в Афінах, на знімальну групу російського відеоагентства Ruptly напали вболівальники грецької команди.
До продюсера агенства підійшли четверо фанатів Олімпіакоса і запитали звідки він. Почувши відповідь, грецькі вболівальники вихопили у нього мікрофон та камеру, а також мобільний телефон.
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Зав’язалася бійка, в ході якої продюсеру зламали ніс. Чоловік звернувся в поліцію, після чого поїхав в лікарню.
Сама гра завершилася розгромною перемогою Олімпіакоса над Краснодаром з рахунком 4:0.
Нагадаємо, київське Динамо не змогло пройти Брюгге у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
Джерело: Eurosport