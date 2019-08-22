Перед матчем раунду плей-оф Ліги чемпіонів грецькі фанати напали на знімальну групу російського Ruptly, який є частиною Russia Today.

Перед матчем раунду плей-оф Ліги чемпіонів між Олімпіакосом та Краснодаром, який відбувся в Афінах, на знімальну групу російського відеоагентства Ruptly напали вболівальники грецької команди.

До продюсера агенства підійшли четверо фанатів Олімпіакоса і запитали звідки він. Почувши відповідь, грецькі вболівальники вихопили у нього мікрофон та камеру, а також мобільний телефон.

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Зав’язалася бійка, в ході якої продюсеру зламали ніс. Чоловік звернувся в поліцію, після чого поїхав в лікарню.

Сама гра завершилася розгромною перемогою Олімпіакоса над Краснодаром з рахунком 4:0.

Нагадаємо, київське Динамо не змогло пройти Брюгге у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Джерело: Eurosport