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Наче Ісус: Салах виклав відео, в якому пробіг по воді

Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах опублікував відео, в якому побіг по воді за м’ячем.

Салах бегает по воде

Єгипетський нападний Ліверпуля Мохаммед Салах на своїй сторінці в Instagram опублікував відео бутс X19 від компанії Adidas.

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У ролику Мо спершу понабивав м’яч, після чого вдарив його в бік водоймища. Потім форвард побіг за м’ячем по воді. Камера в цей момент відвернулася – так, що у глядача виникло враження, ніби Салах знайшов божественні навички і навчився ступати не лише по твердій поверхні.

 

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Допис, поширений Mohamed Salah (@mosalah)

У сезоні-2018/19 Салах разом з Ліверпулем став переможцем Ліги чемпіонів, обігравши у фіналі Тоттенгем.

До речі, Ліверпуль зробить Салаха найвисокооплачуванішим гравцем АПЛ.

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