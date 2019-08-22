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Факты / Спорт

Заря на выезде уступила Эспаньолу в Лиге Европы

Луганская Заря потерпела поражение от Эспаньола в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы-2019/20.

Эспаньол - Заря

Эспаньол — Заря – 3:1

Эспаньол: Лопес, Вила Росельо (Санчес, 46), Калеро, Мармоль, Лопес, Дардер, Итурраспе (Роко, 20), Гранеро, У Лэй, Феррейра, Пуалдо (Варгас, 71).

Заря: Шевченко, Тымчик, Абу (Белый, 80), Чеберко, Михайличенко, Кочергин, Леднев, Иванисеня (Арвеладзе, 90+1), Лунев (Юрченко, 63), Кабаев, Громов.

Голы: Феррейра, 58, Лопес, 79, Варгас, 81 — Кочергин, 38

Луганская Заря встречалась с Эспаньолом в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы-2019/20. Встреча в пригороде Барселоны на стадионе Корнелья-Эль Прат и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счет в матче в первом тайме открыли луганчане – подопечные Скрипника разогнали красивую контратаку, которую завершил гол в исполнении Владислава Кочергина. Эспаньолу удалось отыграть один матч после перерыва благодаря точному удару Факундо Феррейры.

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На 76-й минуте в ворота Зари был назначен пенальти, но голкипер Никита Шевченко парировал удар Эстебана Гранеро. Но через три минуты попугаи все же повели в счете – отличился Хави Лопес. А на 81-й минуте поставили точку в первом матче – гол на свой счет записал Матиас Варгас.

В итоге 3:1 в пользу Эспаньола. Ответный матч состоится 29 августа в Запорожье.

Напомним, в третьем квалификационном раунде Заря обыграла болгарский ЦСКА.

Фото: Getty Images

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