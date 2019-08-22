Луганська Зоря зазнала поразки від Еспаньйола у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2019/20.

Еспаньйол — Зоря – 3:1

Еспаньйол: Лопес, Віла Росельо (Санчес, 46), Калеро, Мармоль, Лопес, Дардер, Ітурраспе (Роко, 20), Гранеро, У Лей, Феррейра, Пуалдо (Варгас, 71).

Зоря: Шевченко, Тимчик, Абу (Білий, 80), Чеберко, Михайличенко, Кочергін, Ледньов, Іванисеня (Арвеладзе, 90+1), Луньов (Юрченко, 63), Кабаєв, Громов.

Голи: Феррейра, 58, Лопес, 79, Варгас, 81 — Кочергін, 38

Луганська Зоря зустрічалася з Еспаньйолом у першому матчі плей-оф раунду Ліги Європи-2019/20. Зустріч пройшла у передмісті Барселони на стадіоні Корнелья-Ель Прат та завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі у першому таймі відкрили луганчани — підопічні Скрипника розігнали красиву контратаку, яку довершив гол у виконанні Владислава Кочергіна. Еспаньйолу вдалося відіграти один матч по перерві завдяки точному удару Факундо Феррейри.

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На 76-й хвилині у ворота Зорі призначили пенальті, але голкіпер Микита Шевченко парирував удар Естебана Гранеро. Але через три хвилини папуги все ж повели в рахунку – відзначився Хаві Лопес. А на 81-й хвилині поставили крапку у першому матчі – гол на свій рахунок записав Матіас Варгас.

У підсумку 3:1 на користь Еспаньола. Матч-відповідь відбудеться 29 серпня в Запоріжжі.

Нагадаємо, у третьому кваліфікаційному раунді Зоря обіграла болгарський ЦСКА.