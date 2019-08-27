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Барселона установила статую Кройфа на Камп Ноу

На стадионе Камп Ноу состоялась торжественная церемония открытия статуи нидерландского футболиста и тренера Йохана Кройфа.

Статуя Кройфа на Камп Ноу

Барселона на родном стадионе Камп Ноу торжественно открыла статую легенды клуба Йохана Кройфа.

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Автором статуи стал нидерландский скульптор Корри Аммерлан. Скульптура Кройфа изготовлена ​​из бронзы, ее высота — 3,5 м.

— Статуя Йохана Кройфа является предметом гордости для нашей семьи. Хочется поблагодарить всех, кто сделал ее появление возможным. Камп Ноу — это особое место для него, здесь он провел много времени и как игрок, и как тренер, – сказал сын Кройфа Хорди.

Как футболист Кройф защищал цвета блаугранас с 1973 по 1978 годы. Также Кройф был тренером команды с 1988 по 1996 годы. Именно голландец привел команду к первой в истории победы в Кубке чемпионов в 1992 году.

Кройф умер в 2016 году от рака легких.

Напомним, Барселона обыграла Арсенал и завоевала Кубок Жоана Гампера.

Фото: скриншот Barcelona TV

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