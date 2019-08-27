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Факти / Спорт

Барселона встановила статую Кройфа на Камп Ноу

На стадіоні Камп Ноу відбулася урочиста церемонія відкриття статуї нідерландського футболіста та тренера Йохана Кройфа.

Статуя Кройфа на Камп Ноу

Барселона на рідному стадіоні Камп Ноу урочисто відкрила статую легенди клубу Йохана Кройфа.

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Автором статуї став нідерландський скульптор Коррі Аммерлан. Скульптура Кройфа виготовлена з бронзи, її висота – 3,5 м.

— Статуя Йохана Кройфа є предметом гордості для нашої сім’ї. Хочеться подякувати всім, хто зробив її появу можливою. Камп Ноу – це особливе місце для нього, тут він провів багато часу і як гравець, і як тренер, – сказав син Кройфа Хорді.

Як футболіст Кройф захищав кольори блаугранас з 1973 по 1978 роки. Також Кройф був тренером команди з 1988 по 1996 роки. Саме голандець привів команду до першої в історії перемоги у Кубку чемпіонів у 1992 році.

Кройф помер у 2016 році від раку легень.

Нагадаэмо, Барселона обіграла Арсенал і завоювала Кубок Жоана Гампера.

Фото: скріншот Barcelona TV

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