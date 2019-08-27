На стадіоні Камп Ноу відбулася урочиста церемонія відкриття статуї нідерландського футболіста та тренера Йохана Кройфа.

Барселона на рідному стадіоні Камп Ноу урочисто відкрила статую легенди клубу Йохана Кройфа.

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Автором статуї став нідерландський скульптор Коррі Аммерлан. Скульптура Кройфа виготовлена з бронзи, її висота – 3,5 м.

— Статуя Йохана Кройфа є предметом гордості для нашої сім’ї. Хочеться подякувати всім, хто зробив її появу можливою. Камп Ноу – це особливе місце для нього, тут він провів багато часу і як гравець, і як тренер, – сказав син Кройфа Хорді.

The new Johan Cruyff statue has been revealed tonight outside Camp Nou! #CruyffLegacy pic.twitter.com/KNmrkrGKl6 — Johan Cruyff (@JohanCruyff) August 26, 2019

Як футболіст Кройф захищав кольори блаугранас з 1973 по 1978 роки. Також Кройф був тренером команди з 1988 по 1996 роки. Саме голандець привів команду до першої в історії перемоги у Кубку чемпіонів у 1992 році.

Кройф помер у 2016 році від раку легень.

Нагадаэмо, Барселона обіграла Арсенал і завоювала Кубок Жоана Гампера.

Фото: скріншот Barcelona TV