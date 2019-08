Барселона на рідному стадіоні Камп Ноу урочисто відкрила статую легенди клубу Йохана Кройфа.

Автором статуї став нідерландський скульптор Коррі Аммерлан. Скульптура Кройфа виготовлена з бронзи, її висота – 3,5 м.

The new Johan Cruyff statue has been revealed tonight outside Camp Nou! #CruyffLegacy pic.twitter.com/KNmrkrGKl6

— Johan Cruyff (@JohanCruyff) August 26, 2019