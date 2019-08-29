Луганская Заря не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы-2019/20.

Заря — Эспаньол – 2:2 (3:5)

Заря: Шевченко, Михайличенко, Чеберко, Абу, Тымчик, Иванисеня, Хомченовский, Громов (Русин, 58), Леднев (Юрченко, 68), Кочергин, Будковский (Кабаев, 81)

Эспаньол: Диего Лопес, Вила, Калеро, Лопес, Мармоль, Дардер (Санчес, 66), Рока Хунке, Гранеро, Варгас (Кампусано, 77), Феррейра (У Лей, 73), Мелендо.

Голы: Леднев, 54 Русин, 78 – Феррейра, 34 Варгас, 62

Луганская Заря принимала Эспаньол в матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20. Встреча прошла в Запорожье на стадионе Славутич-Арена и завершилась ничейным счетом 2:2.

Счет в матче открыл Факундо Феррейра после розыгрыша углового в первом тайме. После перерыва Богдан Леднев сократил отставание после паса от Хомченовского. Скрипник бросил в бой Русина и хозяева начали действовать еще активнее. Но опять забили гости – Рока выдал передачу на Варгаса, и тот фактически обнулил шансы Зари на выход в групповой этап Лиги Европы.

Читайте: Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Однако луганчане не теряли надежду и вновь пошли на ворота каталонцев. Стараниями Будковского и Русина удалось сравнять. Назарий точным ударом сделал счет 2:2. На такой достойной ноте подопечные Виктора Скрипника попрощались с еврокубками.

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Заря – Эспаньол.