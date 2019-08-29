Луганська Зоря не змогла пробитися до групового етапу Ліги Європи-2019/20.

Зоря — Еспаньйол – 2:2 (3:5)

Зоря: Шевченко, Михайличенко, Чеберко, Абу, Тимчик, Іванисеня, Хомченовський, Громов (Русин, 58), Леднєв (Юрченко, 68), Кочергін, Будківський (Кабаєв, 81)

Еспаньйол: Дієго Лопес, Віла, Калеро, Лопес, Мармоль, Дардер (Санчес, 66), Рока Хунке, Гранеро, Варгас (Кампусано, 77), Феррейра (У Лей, 73), Мелендо.

Голи: Леднєв, 54 Русин, 78 – Феррейра, 34 Варгас, 62

Луганська Зоря приймала Еспаньйол у матчі-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20. Зустріч пройшла у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена і завершилася нічийним рахунком 2:2.

Рахунок у матчі відкрив Факундо Феррейра після розіграшу кутового у першому таймі. По перерві Богдан Леднєв скоротив відставання після пасу від Хомченовського. Скрипник кинув у бій Русина і господарі почали діяти ще активніше. Але знову забили гості – Рока видав передачу на Варгаса, і той фактично обнулив шанси Зорі на вихід до групового етапу Ліги Європи.

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Однак луганчани не втрачали надію і знову пішли на ворота каталонців. Стараннями Будківського та Русина вдалося зрівняти. Назарій влучним ударом зробив рахунок 2:2. На такій гідній ноті підопічні Віктора Скрипника попрощалися з єврокубками.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Зоря – Еспаньйол.