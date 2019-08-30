Хавбек Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес продовжить кар’єру в міланському Інтері.

Хавбек Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес підписав контракт з міланським Інтером. На Джузеппе Меацца сезон-2019/20 чилієць проведе на правах оренди.

В кінці сезону нерадзуррі зможуть викупити контракт Санчеса в МЮ за €15 млн.

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За угодою Інтер виплачуватиме Санчесу €5 млн на рік, ще €7 млн футболіст отримає від дияволів.

Алексіс Санчес перейшов в МЮ з Арсеналу взимку 2018 року. За 1,5 сезону на Олд Траффорд гравець провів 32 матчі в АПЛ, в яких забив 3 м’ячі.

Нагадаємо, французький футболіст Франк Рібері став гравцем італійської Фіорентини.

Фото: Inter

Джерело: Inter