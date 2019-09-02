ПСЖ объявил о переходе костариканского вратаря Кейлора Наваса.
Пари Сен-Жермен объявил о трансфере костариканского голкипера Кейлора Наваса.
Футболист подписал контракт с парижским клубом до лета 2023 года. Другие детали сделки не сообщаются.
#ICICESTPARIS pic.twitter.com/f6e1fjTtg9
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2019
Также ПСЖ объявил об уходе из клуба голкипера Альфонса Ареоля в мадридский Реал на правах аренды до 30 июня 2020 года.
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До перехода в ПСЖ Навас защищал цвета мадридского Реала, с которым трижды выиграл Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и один раз Суперкубок Испании.
К слову, Наполи подписал контракт с экс-форвардом лондонского Тоттенхэма Фернандо Льоренте.
Источник: PSG
Фото: Paris Saint-Germain