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Факты / Спорт

Шахтер объявил о трансфере Коноплянки

Евгений Коноплянка стал футболистом донецкого Шахтера.

Евгений Коноплянка перешел в Шахтер

Вингер Шальке Евгений Коноплянка стал футболистом донецкого Шахтера. Об этом сообщил официальный сайт горняков.

Читайте: Наполи подписал финалиста Лиги чемпионов

Контракт украинца с Шахтером рассчитан на 3 года.

Другие детали сделки не сообщаются.

Последние три сезона футболист провел в составе гельзенкирхенского Шальке. Ранее выступал за испанскую Севилью и Днепр.

Ранее Факты ICTV писали, что хавбек Манчестер Юнайтед Алексис Санчес продолжит карьеру в миланском Интере.

ФотоФК Шахтер

Источник: ФК Шахтер

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