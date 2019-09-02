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Факты / Спорт

Наполи подписал финалиста Лиги чемпионов

Итальянский Наполи подписал контракт с экс-форвардом лондонского Тоттенхэма Фернандо Льоренте.

Фернандо Льоренте

Экс-нападающий лондонского Тоттенхэма Фернандо Льоренте подписал контракт с итальянским Наполи.

34-летний испанец перешел в адзурри на правах свободного агента.

Детали соглашения футболиста с клубом не сообщаются, но ранее итальянские СМИ сообщали, что Льоренте подпишет с Наполи контракт сроком на 2 года. Заработная плата игрока в Неаполе составит €2,5 млн за сезон.

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Ранее Льоренте уже выступал в Серии А, проведя два сезона в туринского Ювентуса.

В прошлом сезоне он провел 35 матчей за Тоттенхэм, в которых отметился 8 голами. Вместе со шпорами стал финалистом Лиги чемпионов, уступив в финале Ливерпулю.

Источник: SSC Napoli

ФотоOfficial SSC Napoli

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