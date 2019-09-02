ПСЖ оголосив про перехід костариканського воротаря Кейлора Наваса.

Парі Сен-Жермен оголосив про трансфер костариканського голкіпера Кейлора Наваса.

Футболіст підписав контракт з паризьким клубом до літа 2023 року. Інші деталі угоди не повідомляються.

Також ПСЖ оголосив про відхід з клубу голкіпера Альфонса Ареоля в мадридський Реал на правах оренди до 30 червня 2020 року.

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До переходу в ПСЖ Навас захищав кольори мадридського Реала, з яким тричі виграв Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА та один раз Суперкубок Іспанії.

До речі, Наполі підписав контракт з екс-форвардом лондонського Тоттенгема Фернандо Льоренте.

Джерело: PSG

Фото: Paris Saint-Germain