ПСЖ оголосив про перехід костариканського воротаря Кейлора Наваса.
Парі Сен-Жермен оголосив про трансфер костариканського голкіпера Кейлора Наваса.
Футболіст підписав контракт з паризьким клубом до літа 2023 року. Інші деталі угоди не повідомляються.
#ICICESTPARIS pic.twitter.com/f6e1fjTtg9
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2019
Також ПСЖ оголосив про відхід з клубу голкіпера Альфонса Ареоля в мадридський Реал на правах оренди до 30 червня 2020 року.
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До переходу в ПСЖ Навас захищав кольори мадридського Реала, з яким тричі виграв Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА та один раз Суперкубок Іспанії.
До речі, Наполі підписав контракт з екс-форвардом лондонського Тоттенгема Фернандо Льоренте.
Джерело: PSG
Фото: Paris Saint-Germain