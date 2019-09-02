Італійський Наполі підписав контракт з екс-форвардом лондонського Тоттенгема Фернандо Льоренте.

Екс-нападник лондонського Тоттенгема Фернандо Льоренте підписав контракт з італійським Наполі.

34-річний іспанець перейшов до адзуррі на правах вільного агента.

Деталі угоди футболіста з клубом не повідомляються, але раніше італійські ЗМІ повідомляли, що Льоренте підпише з Наполі контракт терміном на 2 роки. Заробітна плата гравця в Неаполі складе €2,5 млн за сезон.

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Раніше Льоренте вже виступав у Серії А, провівши два сезони у туринському Ювентусі.

В минулому сезоні він провів 35 матчів за Тоттенгем, в яких відзначився 8 голами. Разом зі шпорами став фіналістом Ліги чемпіонів, поступившись у фіналі Ліверпулю.

Джерело: SSC Napoli

Фото: Official SSC Napoli