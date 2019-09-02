PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Наполі підписав фіналіста Ліги чемпіонів

Італійський Наполі підписав контракт з екс-форвардом лондонського Тоттенгема Фернандо Льоренте.

Фернандо Льоренте

Екс-нападник лондонського Тоттенгема Фернандо Льоренте підписав контракт з італійським Наполі.

34-річний іспанець перейшов до адзуррі на правах вільного агента.

Деталі угоди футболіста з клубом не повідомляються, але раніше італійські ЗМІ повідомляли, що Льоренте підпише з Наполі контракт терміном на 2 роки. Заробітна плата гравця в Неаполі складе €2,5 млн за сезон.

Дивіться: 25 тис. фанатів зустріли Фалькао в аеропорту Стамбула

Раніше Льоренте вже виступав у Серії А, провівши два сезони у туринському Ювентусі.

В минулому сезоні він провів 35 матчів за Тоттенгем, в яких відзначився 8 голами. Разом зі шпорами став фіналістом Ліги чемпіонів, поступившись у фіналі Ліверпулю.

ДжерелоSSC Napoli

Фото: Official SSC Napoli

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка