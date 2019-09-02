Неймар и Криштиану Роналду приняли участие в съемках рекламного ролика для португальского телевизионного сервиса MEO.

Форвард французского ПСЖ Неймар и нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду провели дуэль на световых мечах в рекламном ролике португальского телевизионного сервиса компании MEO.

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В видеоролике футболисты предстали перед зрителями в образах дворян – в средневековой одежде и с париками. Сначала футболисты сражались на шпагах, а затем на световых мечах с легендарной кинофраншизы Звездные войны.

Также в съемках видеоролика приняли участие люди, которые рассказывали о том, что бы они хотели видеть на сервисе.

Ранее Роналду снялся в странной сингапурской рекламе, чем вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети.

Фото: MEO