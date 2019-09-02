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Роналду та Неймар у перуках провели бій на світлових мечах

Неймар та Криштіану Роналду взяли участь у зйомках рекламного ролику для португальського телевізійного сервісу.

Роналду и Неймар в париках

Форвард французького ПСЖ Неймар та нападник туринського Ювентуса Криштіану Роналду провели дуель на світлових мечах в рекламному ролику португальського телевізійного сервісу компанії MEO.

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У відеоролику футболісти постали перед глядачами в образах дворян – в середньовічному вбранні та з перуками. Спочатку футболісти билися на шпагах, а потім на світлових мечах з легендарної кінофраншизи Зоряні війни.

Також в зйомках відеоролика взяли участь люди, які розповідали про те, що б вони хотіли бачити на сервісі.

Раніше Роналду знявся у дивній сінгапурській рекламі, чим викликав неоднозначну реакцію користувачів мережі.

ФотоMEO

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