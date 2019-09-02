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Факти / Спорт

Шахтар оголосив про трансфер Коноплянки

Євген Коноплянка став футболістом донецького Шахтаря.

Евгений Коноплянка перешел в Шахтер

Вінгер Шальке Євген Коноплянка став футболістом донецької Шахтаря. Про це сповістив офіційний сайт гірників.

Читайте: Наполі підписав фіналіста Ліги чемпіонів

Контракт українця з Шахтарем розрахований на 3 роки.

Інші деталі угоди не повідомляються.

Останні три сезони футболіст провів у складі гельзенкірхенського Шальке. Раніше виступав за іспанську Севілью та Дніпро.

Раніше Факти ICTV писали, що хавбек Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес продовжить кар’єру в міланському Інтері.

Фото: ФК Шахтар

Джерело: ФК Шахтар

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