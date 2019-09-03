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Факты / Спорт

Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла британку Йоханна Конту в четвертьфинале US Open.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира серии Grand Slam – US Open.

В четвертьфинале украинка победила британку Йоханну Конту со счетом 6:4, 6:4.

Читайте: Свитолина, Уильямс и Осака приняли участие в совместной фотосессии накануне US Open

За выход в финал Свитолина поспорит с победительницей пары Серена Уильямс – Ван Цян.

Напомним, в нынешнем Уимблдоне Свитолина дошла до полуфинала, где уступила Симоне Халеп.

Фото: Dreamstime

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