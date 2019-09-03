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Факти / Спорт

Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла британку Йоханну Конту у чвертьфіналі US Open.

Элина Свитолина

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше в кар’єрі пробилася до півфіналу турніру серії Grand Slam – US Open.

У чвертьфіналі українка здолала британку Йоханну Конту з рахунком 6:4, 6:4.

Читайте: Світоліна, Вільямс та Осака взяли участь у спільній фотосесії перед US Open

За вихід до фіналу Світоліна посперечається з переможницею пари Серена Вільямс – Ван Цян.

Нагадаємо, на цьогорічному Вімблдоні Світоліна дійшла до півфіналу, де поступилася Сімоні Халеп.

Фото: Dreamstime

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