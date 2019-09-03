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Факты / Спорт

Зинченко запел, а Ярмоленко скрестил руки: как встретили Коноплянку в сборной

Евгений Коноплянка вернулся в расположение национальной сборной Украины по футболу.

Коноплянка и Ярмоленко

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка, который пропустил открытую тренировку сине-желтых на НСК Олимпийский, чтобы подписать контракт с донецким Шахтером, вернулся в расположение национальной команды.

В отеле, где остановились сине-желтые, Коноплянку тепло поздравили партнеры по сборной: Женя тепло пообнимался с новоиспеченным одноклубником Жуниором Мораесом, а экс-игрок горняков Александр Зинченко спел несколько строк из гимна Шахтера.

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Андрей Ярмоленко, когда увидел Коно, показал шахтерский жест, который традиционно ассоциируют с горняками. Такой же жест является традиционным для клуба Ярмоленко Вест Хэма.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в рамках 5-го тура отбора к Евро-2020 проведет матч против сборной Литвы.

Ранее Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

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