Євген Коноплянка повернувся в розташування національної збірної України з футболу.

Вінгер збірної України Євген Коноплянка, який пропустив відкрите тренування синьо-жовтих на НСК Олімпійський, щоб підписати контракт з донецьким Шахтарем, повернувся в розташування національної команди.

В готелі, де зупинилися синьо-жовті, Коноплянку тепло привітали партнери по збірній: Женя тепло пообнімався з новоспеченим одноклубником Жуніором Мораесом, а екс-гравець гірників Олександр Зінченко проспівав кілька рядків з гімну Шахтаря.

Читайте: Шахтар оголосив про трансфер Коноплянки

Андрій Ярмоленко, коли побачив Коно, показав шахтарський жест, який традиційно асоціюють з гірниками. Такий самий жест є традиційним для клубу Ярмоленка Вест Гема.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня в рамках 5-го туру відбору до Євро-2020 проведе матч проти збірної Литви.

Раніше Шахтар дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів.