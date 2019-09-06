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Марадона трудоустроился в Аргентине

Диего Марадона возглавил аргентинский клуб Химнасия и Есгрима из города Ла-Плата.

Диего Марадона

Аргентинский футбольный клуб Химнасия и Эсгрима из города Ла-Плата объявил о подписании контракта с легендой отечественного футбола Диего Марадоной.

Стороны подписали соглашение сроком на один год.

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Химнасия выступает в аргентинской Суперлиге. Первый матч во главе своего нового клуба Марадона проведет 15 сентября.

 

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Допис, поширений Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasia_oficial)

Последним местом работы Марадоны был мексиканский Дорадос, якаий он оставил в июне этого года.

Источник: Gimnasia

Фото: Diego Maradona

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