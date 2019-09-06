Боец UFC Валентина Шевченко победила Генри Сехудо в импровизированном поединке в Абу-Даби.

Чемпионка UFC Валентина Шевченко и чемпион UFC Генри Сехудо встретились на одном из мероприятий в Абу-Даби перед турниром UFC 242.

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Шевченко в шутку провела на Сехудо удушающий прием, и ее объявили победительницей импровизированного боя.

Напомним, Сехудо несколько раз вызывал Валентину на официальный межгендерний бой, и Шевченко согласилась, но босс UFC Дэйна Уайт считает, что пока проведение подобного боя не представляется возможным.