Боец UFC Валентина Шевченко победила Генри Сехудо в импровизированном поединке в Абу-Даби.
Чемпионка UFC Валентина Шевченко и чемпион UFC Генри Сехудо встретились на одном из мероприятий в Абу-Даби перед турниром UFC 242.
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Шевченко в шутку провела на Сехудо удушающий прием, и ее объявили победительницей импровизированного боя.
Triple C…meet Valentina Shevchenko pic.twitter.com/q4fAs7n1hp
— (@LGS_MMA) September 5, 2019
Напомним, Сехудо несколько раз вызывал Валентину на официальный межгендерний бой, и Шевченко согласилась, но босс UFC Дэйна Уайт считает, что пока проведение подобного боя не представляется возможным.