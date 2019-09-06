Боєць UFC Валентина Шевченко перемогла Генрі Сехудо в імпровізованому поєдинку в Абу-Дабі.

Чемпіонка UFC Валентина Шевченко та чемпіон UFC Генрі Сехудо зустрілися на одному із заходів в Абу-Дабі перед турніром UFC 242.

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Шевченко жартома провела на Сехудо задушливий прийом, і її оголосили переможницею імпровізованого бою.

Нагадаємо, Сехудо кілька разів викликав Валентину на офіційний межгендерний бій, і Шевченко погодилася, але бос UFC Дейна Вайт вважає, що поки проведення подібного бою не є можливим.